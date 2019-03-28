» رسيما.. سولسكاير مديرا فنيا لليونايتد بشكل دائم

28 مارس 2019 - 03:04 م

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تعيين النرويجي أولي جونار سولسكاير في منصب المدير الفني بشكل دائم، بعقد يمتد لثلاث سنوات، بعد النتائج الإيجابية التي حققها مع الفريق خلال الفترة الماضية.





وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أولي في مركز القيادة، يمكننا الآن أن التأكيد على تعيين سولسكاير مديرًا فنيًا للنادي».





ومن جانبها أوضحت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن العقد الجديد للمدرب النرويجي يمتد لثلاث سنوات رفقة الشياطين الحمر.





وحل النرويجي بديلًا للبرتغالي جوزيه مورينهو، المدير الفني السابق للفريق في ديسمبر كمدرب مؤقت في البداية حتى نهاية الموسم، وكان من المقرر أن يعود بعد ذلك إلى مولدي.





ومنذ عودته إلى ملعب أولد ترافورد، فاز سولسكاير بـ 14 مباراة من أصل 19 مباراة خاضها في قيادة الفريق وتعادل في اثنتين فيما تلقى الهزيمة في ثلاث مرات فقط.