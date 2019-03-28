علي عبد العال يكشف حقيقة تحديد موعد للاستفتاء

28 مارس 2019 - 03:01 م

نفى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تحديد موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة.









وقال خلال مشاركته بالجلسة الخامسة للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، اليوم الخميس، إن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تحدد حتى الآن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية.







