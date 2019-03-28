» عاطل وكهربائي يذبحان صديقهما بالجيزة

28 مارس 2019 - 02:48 م

قضت الدائرة 20 جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، زينهم، بمعاقبة متهمين بالسجن 15 سنة، بتهمة قتل شخص عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهم الأول.

واتهمت النيابة العامة كلا من أحمد كمال، 23 سنة كهربائي ومحمد كمال عاطل "هارب"، بتهمة القتل العمد.

وتبين أنهما قتلا المجنى عليه محمد سليمان وعقدا النية على ذلك، بسبب خلافات سابقة بينهم، فاتفقا على قتله انتقاما منه باستخدام أسلحة بيضاء "سكاكين ذت نصل طويلة" وترصدا له فى الطريق الذى اعتاد المرور فيه، وقام المتهم الثانى باقتياد المجنى عليه إلى أحد الشوارع الجانبية وأشهر المتهم الأول سلاحه وقاما بنحره من الرقبة.

ولما تبين لهما أنه ما زال على قيد الحياة، عاجلا بضربة أشد قسوة بنفس الموضع قاصدين قتله.

واستمعت النيابة إلى أقوال إسلام عصام 21 سنة، طالب، أنه فى يوم الواقعة فوجئ بالمتهم التاني يعترض طريق المجنى عليه ويضع ذراعه على كتفه وقام بمعاتبته على خلافات بينه وبين المتهم الأول.

واستدرجه إلى أحد الشوارع الجانبية، وفى غضون ذلك، قام المتهم الأول وبحوزته سلاح أبيض، بالتعدي على المجنى عليه، وقاما بذبحه وفر المتهمان من مسرح الحادث.

وقال هشام. ا 35 سنة، رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطه الطالبية، إن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة، وأضاف بوجود خلافات سابقه بين المجنى عليه والمتهم الأول مرجعها الاتجار فى المواد المخدرة، أدت إلى خلافات وتطورت فى غضون الفترة السابقة، وقام المتهمان بالتربص للمجنى عليه بمسرح الحادث متعمدين قتله، وفرا هاربين من مسرح الحادث وأضاف أنه أعد الأكمنة اللازمة، لضبط المتهمين أسفرت عن ضبط أحدهما المتهم الاول وبحوزته أداة الجريمة.

وثبت فى تقرير الصفة التشريحية، أن إصابة المجنى عليه قطعية عميقة يسار العنق، ما أحدثت قطوع بالأوعية الدموية، أدى إلى نزيف دموى وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.