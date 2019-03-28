رئيس الموساد السابق يردعلى تصريح"نتنياهو" عن صفقة الغواصات الالمانية

قال تامير باردو، رئيس الموساد السابق، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يطلعه هو و العديد من كبار المسؤولين السابقين هبة الموافقة على لسه الغواصات الألمانية لمصر، فجميعهم يؤكدون إنهم ليسوا على علم بالقضية"، بحسب ما ذكره موقع "تايمز أوف إسرائيل"بالانجليزية . وقال "باردو" في تصريحاته مؤخرا، إن "هناك أسرارا يعرفها فقط رئيس الحكومة"، مضيفا أن قادة حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس ويائير لبيد، يلزمانه بالكشف عن أسرار الدولة. وكان قد أشار إلى أنه أطلع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والقائم بأعمال رئيس المجلس للأمن القومي السابق، يعكوف ناجيل، ولكن وبعد يوم واحد، قال مندلبليت، خلافا لتصريحات نتنياهو، إنه لا يعرف عن أي "سر دولة" يتحدث.



من جهته قال ناجيل لموقع "حداشوت 13" الإسرائيلي، إنه لا يعرف شيئا عن المصادقة على بيع غواصات متطورة لمصر. ويتضح الآن أن باردو يؤكد أيضا أنه لا يعرف شيئا عن أي سر يتحدث نتنياهو. وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أية عملية للموساد تسببت بعدم رضا ألماني أو حدث اضطرت إسرائيل لدفع ثمنه بالمصادقة على بيع الغواصات لمصر، قال باردو أنه لم يحصل أمر كهذا، ولم يحصل أي خلل سواء في ألمانيا أم في مصر. وبشأن ما إذا كان هناك حدث أو تخطيط سري لا يكون مطلعا عليه وزير الأمن ورئيس أركان الجيش ورئيس الموساد، قال باردو إنه لا يعتقد بوجود أمر كهذا. وتعقيبا على ذلك، رد مكتب نتنياهو بالقول إنه "بالتأكيد يوجد حالات كهذه، وكانت في السابق لدى رؤساء حكومات منذ قيام الدولة".