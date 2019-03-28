اختبار طبي لـ "حامد" قبل انطلاق مران الزمالك

28 مارس 2019 - 01:19 م

يخضع لاعب وسط ناى الزمالك، الدولى طارق حامد لاختبار طبي قبل انطلاق مران الفارس الابيض اليوم في اطار الاستعداد جيدا لمباراة القمة أمام النادى الاهلي والمقرر لها مساء السبت المقبل على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب.

وتعرض "حامد" لإصابة عضلية خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى ودية نيجيريا التى جمعتهما أول أمس الثلاثاء على استاد "ستيفان كيشى" بمدينة سابا فى إطار إعداد الفريقين لأمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين.

وشدد جروس على الجهاز الطبى بضرورة إعداد تقرير مفصل عن إصابة اللاعب للتأكد من سلامته قبل السماح له بالمشاركة فى التدريبات الجماعية.