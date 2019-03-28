مرهقان يضعان منومًا لسيدة طمعًا فى حقيبتها.. فتموت

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متابعات- أحمد الشربيني

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ضبط المتهمين بنشر إعلانات الوظائف الوهمية

توفيت بائعة وضع شابان لها منوما داخل كوب عصير تمهيدًا لسرقتها بعابدين، البداية كانت بتلقى الرائد مصطفى البلتاجى رئيس مباحث قسم شرطة عابدين مديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى المواطنات "بائعة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، بأنه أثناء تواجد عمتها "بائعة" -مقيمة بذات العنوان- بشارع التحرير دائرة القسم شعرت بحالة إعياء وقام الأهالى بنقلها لأحد المستشفيات، وتم حجزها إلا أنها توفيت، وأضافت باختفاء حقيبة اليد الخاصة بالمتوفاة وعلمها من الأهالى بتواجد شخصين صحبتها قبل إصابتها بحالة الإعياء.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الواقعة توصلت جهوده إلى قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الشرقية بتقديم مشروب للمجنى عليها وعقب تناوله شعرت بحالة الإعياء، واستوليا على حقيبة يدها وهربا.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الحادث بدافع السرقة، وقررا قيامهما بوضع مسحوق لعقار منوم بكوب عصير تحصلا عليه من محل عصير بالمنطقة، وقدماه للمجنى عليها وعقب تناولها له فقدت الوعى، واستوليا على حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى قدره 1000 جنيه - متعلقاتها الشخصية)، وأرشدا عن الحقيبة بصندوق قمامة، وقررا إنفاقهما المبلغ المالى، وبسؤال أحد العاملين بمحل العصير تعرف على المتهمين وأيد ما جاء بأقواله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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