سيدة تخطف شابًا وعدها بالزواج وتهرب منها بالإسكندرية

28 مارس 2019 - 12:34 م

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على سيدة وآخرين لاتهامهم باستدراج شاب وخطفه وإجباره على توقيع إيصالات وتعدوا عليه بالضرب وإصابته بجروح متفرقة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقررت السيدة ارتباطها بالمجني عليه واتفاقهما على الزواج، إلا أنه لم يف باتفاقه معها فعقدت النية على الانتقام منه وتحقيق استفادة مادية، وفى سبيل تنفيذ مخططها استعانت بباقي المتهمين، حيث أعدوا سيارة مستأجرة ومركبة توك توك خاصة بأحد المتهمين، وبتاريخ الواقعة استدرجه أحدهما تليفونيًا بزعم علاجه من السحر والشعوذة لعلم المتهمة باعتقاده بذلك، وعقب وصوله للمكان المتفق عليه قاموا باقتياده ونقله بالسيارة واحتجازه بمحل خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة قسم ثان الرمل، وقاموا بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثين إصابته وقرروا بإكراهه على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة، وأضافوا بتخلصهم من الإيصالات خشية افتضاح أمرهم.

وبإرشادهم تم ضبط السيارة ومركبة التوك توك والسلاح الأبيض المستخدمين فى الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.