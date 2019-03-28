» اشتباك بالأيدى بين مدرب الأهلى والظهير الأيسر

28 مارس 2019 - 12:23 م

نشبت مشادة كلامية بين فتحى مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، ومحمد عمارة الظهير الأيسر الأسبق للفريق، كادت تتطور للاشتباك بالأيدى بين الطرفين، لولا تواجد ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب الذى تدخل لإنقاذ الموقف.

الأزمة بدأت عندما استفسر عمارة عن عدم مشاركة ابنه الذي يلعب لفريق تحت 17 سنة بالنادى، طالبًا من مبروك منحه الاستغناء الخاص به إذا لم يكن سيشارك فى المباريات، ليرد عليه رئيس القطاع قائلا: "الباب يفوت جمل".

عمارة أكد أن ابنه لا يشارك فى المباريات نهائيا بتعليمات من الإدارة، بسبب عدم ولاء والده للمجلس الحالى، ووقوفه فى الانتخابات الأخيرة مع محمود طاهر.