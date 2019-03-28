مجلة فرنسية: لهذا السبب اهتم هتلر بالقرآن

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كشفت مجلة "لوبان" الفرنسية، من خلال قراءة في كتاب "المسلمون وآلة الحرب النازية"، للمؤرخ البريطاني ديفيد موتاديل، عن ترويج الزعيم النازي "أدولف هتلر" بأنه المهدي المنتظر لأجل قبوله بين المسلمين.

وبحسب المجلة، فقد طلبت اللجنة المركزية للأمن القومي الألماني البحث عن آيات في القرآن تتنبأ بقدوم نبي بعد رسول المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم.

وكان خلف هذا المطلب، كما جاء في الكتاب توجيه من أدولف هتلر، بهدف كسب ود مسلمي الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لمساعدته في محاربة الحلفاء ومطاردة اليهود، من خلال الإيحاء أن هتلر هو "النبي المنتظر".

وقال خبراء "قطاع الشرق الأوسط"، إنه يستحيل وجود نبي بعد الرسول محمد وفقا لعقيدة المسلمين، ليقترحوا على هتلر الآيات التي تتحدث عن إعادة بعث النبي عيسى عليه السلام والأحاديث النبوية التي تتحدث عن عودته إلى الأرض في آخر الزمان لمحاربة المسيح الدجال، ومحاولة إقناع المسلمين أن هتلر هو المسيح عيسى.

وقد تزامن إطلاق الدعاية مع وصول الجيش الألماني بقيادة الجنرال رومل في عام 1941  إلى شمال أفريقيا لمساعدة الكتائب الإيطالية المتواجدة في ليبيا في حربها ضد بريطانيا.

وقد تفوق رومل على البريطانيين في تونس وليبيا وعبر الحدود المصرية ووصل إلى عمق الصحراء الغربية في مصر.


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