» "عيد" ساخرًا: نجوت من قنبلة مولوتوف بجامعة الدول

28 مارس 2019 - 12:02 م

سخر أحمد عيد عبد الملك لاعب الجونة الحالي، ونجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، من حالة التربص التى تحيط بنادى الزمالك الفترة الحالية قبل انطلاق مباراة القمة، خاصة بعد الأزمة التى شغلت الوسط الرياضي بأكمله الساعات الماضية، بين محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق ورئيس القلعة البيضاء.

ونشر "عيد"، تعليق على تلك الواقعة، عبر "فيس بوك" قائلا "ماشي في شارع جامعة الدول قنبلة مولوتوف عدت من جنب وشي ربنا سلم.. محدش يروح هناك في ضرب نار وبنادق ومسدسات وكنت هموت بس من الضحك".

ويأتي تعليق عيد في اشارة الى أن وسائل الاعلام ضخمت وهولت من المشادة التي حدثت بين كهربا ورئيس النادي.