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حقيقة إلغاء علاوات الموظفين بالدولة

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متابعات- حنان حمدتو

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الموظفين

اتحاد عمال مصر

نفى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ما تردد بشأن الاتجاه نحو إلغاء العلاوات السنوية للعاملين بالدولة.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن العلاوات الدورية للموظفين يتم صرفها وفقا للقانون، وبناء على ذلك ليس من حق أحد إلغاؤها إلا بقانون أيضا.

وأضاف فى بيان له  أن مجلس النواب هو صاحب الحق في إصدار التشريعات، مرددًا: لم يحدث أن تقدمت الحكومة أو أي نائب بتشريع في هذا الخصوص، وهو ما يؤكد استمرار صرف العلاوات المقررة وفقا للقوانين في المواعيد المقررة لها.

وطالب وهب الله  بعدم نشر مثل هذا الشائعات التي تستهدف في المقام الأول إثارة البلبلة والقلاقل داخل المجتمع، في الوقت الذي تتجه فيه مصر نحو البناء والاستقرار.

وأكد الأمين العام لاتحاد نقابات العمال أن عمال مصر يدركون حجم التحديات التي تواجه مصر، ولا ينساقون وراء هذه الشائعات.

وتعجب محمد وهب الله من انتشار تلك الشائعات على الرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بإعادة النظر في الأجور، والحكومة تتجه نحو إصلاح هيكل الأجور وفقا للظروف الحالية.


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