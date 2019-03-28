علماء يطالبون بزيارة الأقصى تحت الاحتلال.. لهذا السبب

28 مارس 2019 - 11:20 ص

ما زالت فتوى زيارة المسجد الأقصى بالرغم من وجوده تحت سيطرة الاحتلال الصهيوني تثير تساؤلات مجددا حول ضرورة الإعمال بالفتوى أم أنه لابد من إعادة النظر فيها.

الدكتور عبد الناصر أبو البصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، كان قد دعا عامة المسلمين إلى زيارة المسجد الأقصى.

وأضاف أبو البصل في مقابلته على تلفزيون المملكة أن الخطة البديلة الحقيقية هي أن يكون الوجود البشري في المسجد الأقصى بشكل دائم، ومنع زيارة أبناء العالم الإسلامي للأقصى سيحدث فراغا.

وأيّد الداعية الأردني، يحيى العمري، ما قاله وزير الأوقاف، لافتا إلى أنه كان يدعو "إلى زيارة المسجد من قبل، ولا يرى في ذلك تطبيعا أبدا.

وأوضح أن فتوى منع زيارة المسجد الأقصى وهو تحت الاحتلال فتوى سياسية اجتهادية، وهي قابلة للمناقشة والنظر، وربما تأتي معطيات ووقائع جديدة تدعو لإعادة النظر فيها.

كما أيد هذا الرأي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، عبد الرحمن الدويري، والذي استحسن ما قاله الوزير أبو البصل.

ووصف الدويري فتوي " أبو البصل" بـ"الرأي الوجيه"، داعيا إلى "إعادة النظر في الموقف السابق في ظل معطيات الواقع، وما يتعرض له المسجد الأقصى من إجراءات تهدد وجوده كلية.

وأكد في تصريحات صحفية أنني "كنت من الذين يتبنون القول بمنع زيارة المسجد الأقصى سابقا، وعده ضربا من ضروب التطبيع، وكان لذلك الرأي قدر كبير من الوجاهة في حشد المسلمين وتعبئتهم لمناصرة القضية الفلسطينية عموما.

وتابع: "لكن في ظل ما يقال عن صفقة القرن، وتنامي حالة التهويد وقضم الأراضي، والسعي الجاد لعزل المقاومة وضربها، وتردي الوضع العربي الرسمي، ما الذي يمنع من إعادة النظر في قضية اجتهادية".

ورأى الدويري أنه " لا يلزم من زيارة المسجد الأقصى الاعتراف بشرعية الاحتلال، بل كل ما في الأمر هو التعامل مع الأمر الواقع من غير أدنى اعتراف بشرعية الاحتلال، لا سيما أن الدافع إليها هو تعزيز صمود المقدسيين، ودعمهم ومؤازرتهم في مواجهة مخططات الاحتلال".

بينما رفض الأكاديمي الفلسطيني، الدكتور صالح الرقب، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بالجامعة الإسلامية في غزة، كل ما يقال حول تسويغ زيارة القدس والمسجد الأقصى، مبديا تمسكه الشديد بالفتاوى المحرمة.

وأضاف أن الفتوى بتحريم زيارة المسجد الأقصى والقدس بتأشيرة إسرائيلية مسألة قديمة أُثيرت منذ أكثر من أربعين سنة، وأفتى بها شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود، حينما رفض أن يكون مع السادات في زياراته للقدس، بالإضافة فتوي الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر ومفتي مصر الأسبق.

واستدلّ أيضا بما قاله شيخ الأزهر الحالي، الدكتور أحمد الطيب، "من أن زيارة القدس لا تحقق مصلحة للمسلمين؛ لأنها تتم في ظل احتلال صهيوني، وبإذن من سلطات الاحتلال.

وكان الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة قد أكد أنه لا يوجد دليل شرعي محكم على عدم منع زيارة المسجد الأقصى رغم أنه تحت الاحتلال الصهيوني.

وأضاف المغامسي في برنامج الأبواب المتفرقة على فضائية mbc أن الأمور السياسية لا يمكنها أن تبيح حرامًا أو تحرم حلالا، مؤكدًا أنه لا يقبل من أحد أن يرتحل للتعبد إلا إلى لـ3 مساجد هي:( المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى).

وعن صحة جواز ذلك قال المغامسي إن الرسول صلى الله عليه وسلم عارضته قريش في صلح الحديبية ومنعته من زيارة والطواف بالبيت الحرام، ، لكنه أبرم صلحًا مع قريش ليعود من العام المقبل وقضي بمكة ثلاثة أيام واعتمر وطاف بالبيت، ومكة كلها تحت سيطرة قريش، وهم قوم وثنيون.

وأشار إلى أن القول بأنه لا يجوز زيارة المسجد الأقصى لأنه تحت سيطرة الاحتلال "قول غير صحيح"