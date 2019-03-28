» طلب لـ"الأعلى للإعلام" لمنع إذاعة أعمال عمرو واكد وخالد أبو النجا

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أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنذارًا رسميًا لمكرم محمد أحمد بصفته رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طالب فيه بإصدار قرار فورى وعاجل بوقف إذاعة جميع الأعمال الفنية للهاربين عمرو واكد وخالد أبوالنجا، لتحريضهما على مصر والإساءة إليها والاستقواء بالخارج وطلبهما للتدخل الأجنبى فى الشأن الداخلى المصرى، من خلال قيامهما بنشر أخبار كاذبة والإدلاء ببيانات غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية للبلاد.

ونص محمود فى إنذاره، أنه قد سبق وتقدم ببلاغ للمستشار النائب العام ضد عمرو واكد قيد تحت رقم 3405 لسنة 2019 عرائض النائب العام، وضد خالد أبوالنجا قيد تحت رقم 12537 لسنة 2018 عرائض النائب العام، اتهمهما بالتحريض على مصر والإساءة إليها فى المحافل الدولية، كما أرسل محمود إنذارا رسميا لنقيب المهن التمثيلية لشطبهما نهائيا من النقابة، لارتكابهما لجرائم تصل لحد الخيانة العظمى فى حق مصر .

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