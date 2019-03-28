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رايت أني أحاول السباحة

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عبد الحي العسكري

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أني أحاول السباحة في بحر وبالفعل سبحت على الرغم أني لا أجيد السباحة في الحقيقة. وشكراً.
التأويل..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السباحة إن كنت تسعى لأمر علمى فسوف تبلغ حاجتك فيه إن شاء الله، ويبدو أنك تشكو من ضيق بقدر ما عانيت من السباحة وإن كنت فى السباحة وصلت إلى البر فذلك نهاية هذا الضيق وغلبة على عدو ونصرة لك، وإن أحسنت السباحة فذلك أمر عظيم فيه قوة لك، وإن كنت تسبح خائفاً فذلك هم أنت تعانى منه. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك
أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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