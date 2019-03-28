"القوات المسلحة" تنظم قرعة حج لـ"شهداء" الجيش علي نفقتها الخاصة

28 مارس 2019 - 11:01 ص

نظمت القوات المسلحة قرعة الحج السنوية لعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة لهذا العام على نفقة القوات المسلحة .

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الرعاية الاجتماعية المقدمة لأبنائها .

وشهدت القرعة العلنية تنظيم احتفال لتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، عرفاناً بما قدمه أبناؤهم من عطاء وتضحيات للدفاع عن كرامة الوطن وصون مقدساته .

من جانبهم، قدم المكرمون الشكر والامتنان للقوات المسلحة على الاهتمام الكبير والرعاية المستمرة التي توليها لهم ولأبنائهم، خاصة بعد فقدان ذويهم أو بعد تعرضهم للإصابة، معربين عن تقديرهم واعتزازهم بالقوات المسلحة التي لا تنسى أبناءها الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لمصر وشعبها العظيم .