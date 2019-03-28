3 قرارات جديدة لـ"السيسي".. تعرف عليها

28 مارس 2019 - 10:52 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا صباح اليوم، حمل رقم 132 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 2708 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد محافظة شمال سيناء لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد مدينة بئر العبد الجديدة .

كما أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 483 لسنة 2018، بالموافقة على بروتوكول تعاون بشأن خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر، بين الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومنظمة العمل الدولية “مكتب القاهرة”، خلال الأعوام 2018 -2021، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 من أبريل 2018 .

يذكر أن في ذات الشهر،أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 20 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق قرض سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص؛ من أجل النمو المتكامل بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 9 ديسمبر 2018 .

كما أصدر الرئيس، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وحمل القرار الجمهوري رقم 73 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع كفاءة الطاقة في شركة “إيجاس” بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر 2017 .