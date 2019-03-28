"الإفتاء" تشيد بموقف الاتحاد الأوروبى من الإسلاموفوبيا

28 مارس 2019 - 10:52 ص

وجه مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية الشكر إلى فيديريكا موجيريني، مسئولةِ السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على تصريحاته التي حذرت فيها من الإسلاموفوبيا وأكدت أنها "لا تهدد المسلمين فقط وإنما المجتمع بأسره".

وأضاف المرصد أن تلك التصريحات جاءت أثناء زيارة موجيريني لباكستان خلال مشاركتها بالمؤتمر الصحفي مع وزير خارجية باكستان، حيث استشهد تسعة باكستانيين جراء الجريمة الإرهابية النكراء التي وقعت في نيوزيلندا وقَتل فيها إرهابي يميني أبيض 50 مصليًا في مسجدين في مدينة كرايستشيرش يوم 15 من مارس الجاري.

وأوضح أن موجيريني شددت على أن "قوة مجتمعاتنا تكمن في تنوعها، وكل من يهاجم تنوع مجتمعاتنا يهاجم المجتمع بأسره، وليس شريحة واحدة منه فقط".

ولفت المرصد إلى أن المسئول الأوروبى سبق وأن دق ناقوس الخطر مرارًا خلال تقاريره ودراساته وبياناته وحذر مما تجلبه الإسلاموفوبيا من شر على العالم باعتبارها إرهابًا عابرًا للحدود.