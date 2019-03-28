عامل للمحكمة: تزوجت شيطانة تتحرش بمديرها

28 مارس 2019 - 10:45 ص

أقام "أ.ج"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيرى يتهم زوجته بالخيانة والخروج عن الطاعة وممارسة أفعال غير أخلاقية قائلا: "زوجتى تحرشت بمديرها بالعمل، وعندما واجهتها قالت لى مش عيب أخد حقى واعتدت عليا بسلاح أبيض.

وذكر الزوج فى دعواه أثناء جلسات تسوية المنازعات: لم أكن أنى أحببت شيطانة تبيع والدها من أجل المال وهذا ما اكتشفته بعد 8 أشهر من الزواج"، مضيفًا أنها تلعب بالبيضة والحجر لا تهتم إلا بالكلام المعسول وتحطم العادات والتقاليد، لدرجة تدفعها بالتواصل مع زملائها بطريقة مخلة وتتصرف بشكل فج".

واستطرد: "كل يوم كانت تصلنى نسخ من محادثاتها مع زملائها والكلمات الإباحية التى تستخدمها وعندها قررت تطليقها، لكنها كانت أذكى منى بعد أن استولت على معظم أموالى لتجبرنى على العيش كزوج الست، بعدما علمت أنها تحرشت بمديرها لتنال ترقية دون حياء، وقالت لى بمنتهى البجاحة بأنها ستفعل أى شىء فى سبيل جمع الأموال".