"السيستم شغال".. طلاب الثانوية يؤدون امتحان الإنجليزي

28 مارس 2019 - 10:42 ص

يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام اليوم الخميس، امتحان اللغة الأجنبية الأولى فى خامس يوم للامتحانات الإلكترونية، مؤكدين أن السيستم يعمل وبعض الطلاب دخل على منصة الامتحان باستخدام التابلت للإجابة عن الأسئلة.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، متابعة منصة الامتحان ومشكلات التحميل لدى بعض الطلاب من خلال متخصصين.

جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام انطلقت الأحد الماضى وتستمر حتى 4 أبريل المقبل ويؤدى الطلاب امتحاناتهم اليوم فى مادة اللغة الإنجليزية الأولى