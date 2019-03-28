هاشتاج "سمية الخشاب" يجتاح "توتير"

28 مارس 2019 - 10:36 ص

تصدرت الفنانة سمية الخشاب تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد إعلان المطرب أحمد سعد انفصاله عنها، بعد أقل من عامين على إعلان زواجهما في 22 أكتوبر 2017.

وقال «سعد»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا قررت الانفصال عن الفنانة #سمية_الخشاب.. أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي.. أولادي».

وغرد الآلاف عبر موقع التدوينات الشهير، للتعليق على واقعة انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب.