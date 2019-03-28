"التأمين الصحي" يزف بشرى لأهالى المرج

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متابعات- حنان حمدتو

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قالت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي، إنه تم  عمل عقد تبرع بحق انتفاع بين الهيئة العامة للتأمين الصحي وبين مؤسسة محمد جلال الخيرية ويمثلها في العقد ناجح محمد سيد، حيث يتم بموجب هذا التعاقد قيام مؤسسة محمد جلال بالتبرع بمستشفى نور الهدي بحق انتفاع لصالح هيئة الـتأمين الصحي.

واضافت عبد الحميد فى بيان لها أن هذا التعاقد في إطار تقديم الرعاية الصحية والرقي بالمستوى الطبي وتقديم أفضل الخدمات الطبية لصالح المنتفعين من التأمين الصحي.

وتفقدت رئيس هيئة التأمين الصحى المستشفى من قبل، في زيارة استغرقت ساعات لمتابعة تجهيزات المستشفى ومدى رفع كفاءتها وما تحتاجه من أجهزة ومستلزمات للبدء في عملية التشغيل الفعلي.

ومن المخطط أن يخدم المستشفى مناطق المرج وعين شمس ومؤسسة الزكاة وبركة الحاج وكفر الباشا وكفر أبو صير، وذلك للمساهمة في تطوير وتوسيع الخدمات المقدمة للمرضى.

ويأتي ذلك في إطار تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمرضى، وخدمة صحية متميزة يرضى عنها ويشعر بها المواطن المصرى، وفي إطار جهود الحكومة في تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، والتوسع في التغطية الطبية للمواطنين.


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