الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا بالضفة الغربية

28 مارس 2019 - 10:32 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، ثلاثة عشر مواطنًا فلسطينيًا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.







