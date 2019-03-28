عثر عليه مقتولا بطعنات .. متهم في قضية مذبحة المسجدين

28 مارس 2019 - 10:27 ص

تجرى الشرطة النيوزيلندية تحقيقا واسعا ، عقب عثورها على رجل لقي حتفه طعنا، أمس الأربعاء، له صلة بالهجوم على مسجدين في كرايست تشيرش، والذي أسفر عن سقوط 50 قتيلا، الجمعة قبل الماضية.

وقال مفوض الشرطة الوطنية، مايك بوش، إن شرطة كرايست تشيرش عثرت على عدة أسلحة نارية خلال مداهمة ، كما عثرت على رجل يبلغ من العمر 54 عاما، كانت تبحث عنه لصلته بالأسلحة النارية، في سيارة بعد توقيفها.

وقد تحدث مفوضو الشرطة مع الرجل لساعات واقترب الضباط من السيارة ، حيث يقول "بوش": "إنه تم العثور على الرجل في السيارة وهو مصاب إصابة بالغة بسبب طعنة على ما يبدو".

وتم العثور على السكين في السيارة، وأجريت للرجل الإسعافات الأولية ولكنه توفي في المكان، ولم يتم العثور على أسلحة نارية داخل السيارة.

وأوضح بوش أنه بدأ تحقيق عاجل لمعرفة ما إذا كان القتيل كان يمثل تهديدا للمجتمع، وهذا سيشمل المزيد من البحث في الممتلكات في كرايست تشيرش.