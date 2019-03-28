"صلاح" يحتل بهذا الرقم صدارة "ليفربول"

28 مارس 2019 - 10:22 ص

اعتلي النجم محمد صلاح، صدارة قائمة مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليثبت علو كعبه في المسابقة بالرغم من عدم تمكنه في إحراز الأهداف بالمباريات الأخيرة .

وبحسب إحصائية نشرتها صحيفة "ذا صن"، عبر موقعها الإلكتروني فإن صلاح سجل 10 أهداف في الدوري هذا الموسم، منحت ليفربول الفوز .

ويتفوق صلاح على كل من مهاجم مانشستر سيتي، سيرجيو أجويرو، ومهاجم توتنهام هاري كين، ولاعب سيتي رحيم سترلينج، ولاعب مانشستر يونايتد، بول بوجبا، الذين سجل كل منهم 5 أهداف منحت الفوز لفرقهم .

وفي وقت يتصدر فيه أجويرو ترتيب الهدافين، برصيد 18 هدفا، فإن 5 من هذه الأهداف فقط، منحت الفوز لمانشستر سيتي بصورة مباشرة .

وكشفت الإحصائية، أن مهاجم آرسنال، بيير إيميريك أوباميانغ، أكثر اللاعبين منحا للنقاط لفرقهم هذا الموسم بصورة متفردة، بعدما ساهمت أهدافه في حصول آرسنال على 14 نقطة، أي ما يقارب ربع مجموع نقاط الفريق.

وهذا يعني أنه لولا أهداف أوباميانغ، لكان آرسنال يحتل حاليا المركز السادس برصيد 46 نقطة، متخلفا وراء مانشستر يونايتد الخامس، بفارق 12 نقطة، علما بأنه يحتل حاليا المركز الرابع برصيد 60 نقطة .

وحتى الآن، تمكن 7 لاعبين من الفوز بـ10 نقاط أو أكثر لفرقهم، وهم سالومون روندون "نيوكاسل" برصيد 12 نقطة .

وألكسندر ميتروفيتش "فولهام" وجلين موراي "بورنموث" وريتشارليسون "إيفرتون" وإيدن هازارد "تشيلسي" برصيد 11 نقطة، وروميلو لوكاكو "مانشستر يونايتد" وساديو ماني "ليفربول" برصيد 10 نقاط .

ورغم أن أهداف صلاح العشرة منحت ليفربول الفوز بـ30 نقطة، فإن ليفربول فاز بهذه النقاط بفضل أهداف لاعبين آخرين أيضا، بينما أشارت الإحصائية إلى أنه منح لوحده 9 نقاط لفريقه. وكالات