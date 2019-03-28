تعليمات "الأرصاد" لتفادى تقلبات الطقس خلال 4 أيام مقبلة

28 مارس 2019 - 10:16 ص

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بعض النصائح للمواطنين، لمواجهة تقلبات الطقس التي ستشهدها البلاد، بدءًا من غدٍ الجمعة حتى الإثنين المقبل.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة فى بيان له للمواطنين لابد من اتباع الآتى:

- عدم تخفيف الملابس وارتداء الملابس الشتوية.

- عدم ممارسة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

- تجنب التعرض المباشر للأتربة.

- القيادة بهدوء على الطرق السريعة.

- ارتداء الكمامات لمرضى الصدر والحساسية.