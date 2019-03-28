سموحة يختتم تدريباته استعدادًا لـ "دجلة"

28 مارس 2019 - 10:04 ص

يختتم فريق سموحة استعداده، اليوم الخميس لمواجهة وادي دجلة، والمقرر لها غدًا الجمعة، على ملعب استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة رقم 27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويضع "العميد" حسام حسن اللمسات الأخيرة على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة، وسيقوم بإجراء تغييرات بالجملة في تشكيل الفريق، بسبب الإيقافات والغيابات.

ويعد لقاء دجلة، الثالث تحت القيادة الفنية لحسام حسن، خلال مشواره مع سموحة السكندري، خلال مسابقة الدوري الممتاز، حيث تولى العميد القيادة الفنية خلفًا لعادل عبد الرحمن، وخسر في المباراتين السابقتين أمام الإسماعيلي والمصري.