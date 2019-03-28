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"دير بالك أنا مش ليبرمان".. تهديد باللغة العربية لهنية

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هدد زعيم حزب "اليمين الجديد" اليميني الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية قائلا: "دير بالك.. أنا مش ليبرمان".

وكان وزير الدفاع السابق، أفيجدور ليبرمان، قد  وعد باغتيال هنية، ولم يتمكن من ذلك.

وهدد بينيت "هنية" عبر مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل ضمن حملته الانتخابية.

ويظهر بينيت في مقطع الفيديو، وهو يضع قلنسوة المتدينين اليهود "الكيباه" على رأسه، ويقول بالعربية العامية: "دير بالك يا هنية، أنا مش ليبرمان".

ويظهر في خلفية الفيديو، الذي يحمل عنوانا "أنا غير ليبرمان"، صوت تسجيل لهنية يقول فيه : " إن الشهادة والمقاومة هي الطريق لتحرير أرض فلسطين، لاستعادة القدس والأقصى".

كما يقول هنية في الخلفية أيضًا: "نعم، نحن قوم نعشق الموت كما يعشق أعداؤنا الحياة، من الركام نزلزل تل أبيب".

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها بنيت دعاية انتخابية باللغة العربية، ضمن حملة الاستعداد للانتخابات العامة للكنيست، المقررة في 9 أبريل المقبل.

وكان ليبرمان قد هدد في تصريحات له، في أبريل  2016، باغتيال هنية، خلال 48 ساعة إذا لم يتم إعادة جثث الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى "حماس" منذ عام 2014، في حال توليه وزارة الدفاع.

وقد تولى ليبرمان منصب وزير الدفاع، في 30 مايو 2016، إلى حين استقالته منه في 14 نوفمبر الماضي 2018، دون أن يتمكن من تنفيذ تهديداته لحماس.
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