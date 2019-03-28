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القوات المسلحة تنظم الحج لعدد من أسر شهداء ومصابى الحربية

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محمد الخرو

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نظمت القوات المسلحة قرعة الحج السنوية لعدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة لهذا العام على نفقة القوات المسلحة، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الإجتماعية المقدمة لأبنائها.

وشهدت القرعة العلنية تنظيم إحتفال لتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية عرفاناً بما قدمه أبنائهم من عطاء وتضحيات للدفاع عن كرامة الوطن وصون مقدساته.

من جانبهم قدم المكرمون الشكر والإمتنان للقوات المسلحة على الإهتمام الكبير والرعاية المستمرة التى توليها لهم ولأبنائهم خاصة بعد فقدان ذويهم أو بعد تعرضهم للإصابة، معربين عن تقديرهم وإعتزازهم بالقوات المسلحة التى لا تنسى أبناءها الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء لمصر وشعبها العظيم .

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