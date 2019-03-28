  • الخميس 28 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:24 م
بحث متقدم
أقطاي

تركيا توجه رسالة لدول مقاطعة قطر

الأرصاد

الأرصاد: عواصف ترابية وأمطار على معظم الأنحاء غدا

قصف

قصف إسرائيلي على شمال غزة

علي عبد العال

علي عبد العال يكشف حقيقة تحديد موعد للاستفتاء

تكريم حفظة "القرآن الكريم" بالمنيا

كنيسة إنجيلية تكرم حفظة القرآن الكريم بأسيوط

أنور قرقاش

مسئول إماراتي كبير: قرار مقاطعة إسرائيل"خاطئ للغاية"

"سميه الخشاب" ترفض ارتداء الملابس القصيرة

سمية الخشاب تحرج أحمد سعد فى أول تعليق على انفصالها

قصف

بعد الجولان.. قصف إسرائيلي لحلب

تفجير الصومال

تفجير سيارة مُفخخة أمام فندق بالعاصمة الصومالية

الداخلية

الداخلية تجرد 22 مواطنًا من جنسيتهم.. تعرف على السبب

اليوم.. طعن متهمي "خلية إمبابة" على أحكام الإعدام والمؤبد

قضايا وحوادث

محكمة النقض
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ"مروة بركات" بعد اختراق حسابها

#

تخفيف حكم الإعدام على الراقصة «شمس»

#

28 مارس.. نظر طعن متهمي "خلية إمبابة" على أحكام الإعدام والمؤبد

#

20 يناير.. الحكم فى نظر طعون متهمى "خلية الجيزة"

تنظر اليوم الخميس محكمة النقض، أولى جلسات طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة"، على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في مارس 2018، بإعدام 10 متهمين، والمؤبد لـ 5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة".

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: "حسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر، ومحمد حسن محمود جاد، ومحمد محمود عبدالمنعم، ومحمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبدالحميد، وإسلام عبدالقادر، ومحمود خليفة عبدالمجيد، وحمدي درويش بيومي".

كما قضت المحكمة آنذاك، بالسجن المؤبد حضوريا لكل من "محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن على حسن، عبد الرازق حجازى، وغيابيا لمحود فتح الله"، إلزامهم بالمصروفات الدعوة، وانقضاء الدعوة الجنائية للمتهم أشرف عبد الفتاح لوفاته.

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمين بينهم 3 هاربين، قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» رسيما.. سولسكاير مديرا فنيا لليونايتد بشكل دائم
» عاطل وكهربائي يذبحان صديقهما بالجيزة
» السبب الحقيقي لإنفصال "سعد"و"الخشاب":
» الأهلى يعلن جاهزية "السولية" لمواجهة الزمالك
» احتجاز زوج "أنغام" بالمطار.. تعرف على السبب
» فحص طبي لـ"السولية" في مران الأهلي
» وفاة مدير أعمال الفنان "حكيم"
» "عيد" ساخرًا: نجوت من قنبلة مولوتوف بجامعة الدول
» طلب لـ"الأعلى للإعلام" لمنع إذاعة أعمال عمرو واكد وخالد أبو النجا
» "فيس بوك" تحظر التعصب القومي للبيض
» اشتباك بالأيدى بين مدرب الأهلى والظهير الأيسر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:16 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات