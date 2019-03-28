مصرع وإصابة 10 بحادث مرورى مروع فى العريش

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لفظ عامل أنفاسه الأخيرة وأصيب 9 آخرين فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولى "العريش - القنطرة" بمنطقة مزار غرب العريش.

وأكدت المصادر أن المتوفين هما فوزية أحمد خليل حجاب، محمد إسماعيل العبد حجاب، أما المصابون الـ9 فهم: أحمد صلاح أحمد 20 عاما، محمد أحمد سعيد 7 سنوات، أحمد محمد عثمان 20 عامًا، يوسف جمال عبد الناصر (4) سنوات، بسملة جمال عبد الناصر (5) سنوات، نورا عبد الرحمن الرطيل (30) عامًا، شيماء محمد إسماعيل (36) عامًا، محمد سعد محمود (20) عامًا، أسيل إسلام عبد الرحمن (5) سنوات.

وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى العريش العام والمصابين لتلقى العلاج.


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