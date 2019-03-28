الأهلى يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للقمة

28 مارس 2019 - 09:41 ص

يدخل فريق الأهلي، معسكرًا مغلقًا اليوم الخميس بالإسكندرية ولمدة 48 ساعة استعدادًا لخوض مباراة الزمالك المُرتقبة المقرر لها السابعة من بعد غدٍ، السبت، باستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 للدوري الممتاز.

ويأتي معسكر الإسكندرية بعد تدريبات يومية خاضها الفريق على ملعبه بالتتش كما خاض الفريق مباراة ودية أمام جمهورية شبين فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة حملت توقيع صالح جمعة ومحمد شريف.

ويعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عدة جلسات مع لاعبي الفريق خلال المعسكر لتأهيلهم معنوياً وفنياً للمباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل الصعود لقمة الدوري واستكمال مشوار التتويج باللقب المحلي.