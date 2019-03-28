انتحار فتاة بالثانوية العامة شنقا داخل غرفتها

28 مارس 2019 - 09:15 ص

لفظت طالبة بالصف الثاني الثانوي، أنفاسها الأخيرة، مساء اليوم الأربعاء، بعدما تخلصت من حياتها شنقًا داخل غرفة نومها بقرية "زهرة شرب" التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانتحار "أمينة.ع.ع.ع" 17 عامًا، طالبة بالصف الثاني الثانوي، داخل غرفة نومها بقرية "زهر شرب" دائرة مركز منيا القمح؛ وذلك لمرورها بحالة نفسية.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2523 إداري مركز منيا القمح.