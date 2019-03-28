أول رد من "كهربا" على أزمته مع رئيس الزمالك

28 مارس 2019 - 09:12 ص

نشر صانع ألعاب الزمالك محمود عبد المنعم "كهربا"، صورة له مع رئيس الزمالك، على جميع صفحاته الرسمية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، دون التعليق على الصورة، للرد على الأنباء التي تشير إلى حصول مشادة مع رئيس الزمالك، أمس خلال تدريبات الأبيض.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة الأهلي، المقرر لها السبت المقبل ، 30 مارس الجاري ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، والمؤجلة من الأسبوع الـ 17 لمسابقة الدوري العام .