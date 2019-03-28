تعرف على ما قاله النجم العالمي "روبرت دي نيرو" عن أحمد زكي

28 مارس 2019 - 06:37 ص

حلت أمس الذكرى رقم 14 لوفاة الفنان أحمد زكي ، حيث كانت له قصة غريبة من النجم العالمي روبرت دي نيرو.



والتقى "دي نيرو" بالفنان أحمد زكي في مهرجان موسكو الذي كان "دي نيرو" رئيسا للجنة التحكيم فيه ، حيث شاهد فيلم "زوجة رجل مهم" و وصف أحمد زكي بـ"العبقري".



وجلس "دي نيرو" مع أحمد زكي وقال له: "أنت ممثل ممتاز .. لكن هل تجيد اللغة الإنجليزية؟" .. فرد "زكي" بالنفي.. فقال له "دي نيرو": "هذا أمر محزن .. لو كنت تجيد الإنجليزية لانطلقت إلى سماء العالمية في هوليود".



