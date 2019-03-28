آخر 4 كلمات قالها أحمد زكي قبل وفاته

28 مارس 2019 - 06:29 ص

كشف الفنان هيثم أحمد زكي تفاصيل الجملة التي كان يرددها والده كثيرا وبخاصة في الفترة التي سبقت رحيله عن الدنيا عام 2005 .



وقال "زكي" في تصريحات صحفية: "والدي كان دائما يقول لي جملة (انتوا هتعرفوا قيمتى لما أموت)، كنا نقول له ليه؟ إحنا عارفين قيمتك، يقولك لأ، لما تحطوا البرىء، جنب البيه البواب والسادات والهروب والإمبراطور وزوجة راجل مهم، هتعرفوا مين هو أحمد زكى، طول ما أنا بينزلى فيلم كل سنة، وانتوا شايفين الفيلم ده بس مش هتفهموا التاريخ أو المكتبة الكبيرة اللى أنا عاملها" حسب "المصري اليوم".

وأضاف: "أحمد زكي كل يوم الجميع يعرفون قيمته يومًا بعد يوم، وأصبح المدرسة والمرجع في التقمص".