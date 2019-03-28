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الكشف عن الحالة الصحية لحازم شومان وصفحته تطلب الدعاء له

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شومان

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حازم شومان

مرض حازم شومان

كشفت الصفحة الرسمية للداعية السلفي حازم شومان عن تعرضه لوعكة صحية شديدة ونقله إلى المستشفى .

ونشرت الصفحة صورة لـ"شومان" أثناء تواجده بالمستشفى ، وكتبت أسفلها: "الدكتور حازم شومان مريض جدًا .. نسألكم الدعاء له".

ودعا لشومان العديد من مشاهير الدعوة السلفية ، وكان أبرزهم "هيثم" - نجل الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني.

وبعد ساعات من منشور الصفحة الذي أقلق متابعي "شومان" ، عادت ونشرت له صورة أخرى ، وكتبت: "اللهم لك الحمد والفضل .. في تحسن مستمر.. لا تنسوه من صالح دعائكم".

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