راغدة شلهوب: هذه حقيقة منعي من دخول مصر بعد وقف برنامجي

كشفت الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب حقيقة ما تردد عن منعها من دخول مصر في أعقاب قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف برنامجها "قطعوا الرجالة" لفترة مؤقتة.
وكتبت راغدة في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "مساء الخير لكل المحبين، بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بتوقيف وتعديل اسم برنامجي "قطعوا الرجالة"، تم استبداله بـ "تحيا الستات" لأننا كمحطة وفريق عمل نحترم قرار المجلس
وأضافت راغدة: "أما عن بعض العناوين التي انتشرت مؤخرًا حول منعي من دخول مصر أو توقيف برنامجي نهائيًا أو غيرها من الأقاويل فهي غير صحيحة، مصر بلدي الثاني وأهلها أهلي ولا أقبل أي شىء يثير الشك في قلوبهم أو إزعاجهم".
وتابعت راغدة: "وبالعودة لقطعوا الرجالة لم ولن يكن إلا برنامجاً ترفيهيا يعرض حالات واقعية لفنانات عانين من مشاكل حقيقية مع الرجل، فالرجل هو الأب والأخ والأبن والزوج ولا تستمر الحياة بغيابهم، لا يهم إذا حمل البرنامج اسم قطعوا الرجالة أم تحيا الستات، فالطريق بيننا مازالت سالكة ومكللة بالحب والاحترام.
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعلن وقف برنامج "قطعوا الرجالة" على قناتي النهار والقاهرة والناس لحين مراجعة الاسم والمحتوى.