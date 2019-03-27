لهذا السبب قتل نجار وشقيقه صاحب مطعم

27 مارس 2019 - 09:40 م

أحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، نجارا وعاملا إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل عامل، بدائرة قسم شرطة الطالبية، بسبب ثمن وجبة طعام، حيث اتهمت النيابة كلًا من «محمد.س. ف» نجار مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم، و«كريم.ف.أ» عامل، مقيم بدائرة قسم الطالبية، بقتل المجنى عليه «عمرو.أ.ك»، عمدًا مع غير سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة بيضاء.

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالدعوى التي حملت رقم 22238 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 850 حصر تحقيق، أن المتهمين قتلا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك على إثر شجار احتدم بين المتهم الثانى والمجنى عليه، لعدم دفع الأول ثمن مأكولات ابتاعها من المجنى عليه في اليوم السابق للواقعة.

وعلى آثر ذلك استعان المتهم بشقيقه، وهو المتهم الأول، الذي استحضر سلاحًا أبيض «سكين»، وتوجه من فوره لمؤازرته، وقام بطعن المجنى عليه طعنة واحدة نافذة بالصدر، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فحدثت إصابته التى أودت بحياته فى الحال.

فيما قررت النيابة إحالة المتهمان إلى محكمة الجنايات المختصة، بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبتهم، مع استمرار حبسهم على ذمة القضية.

وأقر المتهم الأول بالتحقيقات، بأنه هو من أحدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته، بينما أقر المتهم الثانى بأنه تشاجر مع المجنى عليه، واستغاث بشقيقه، الذي حضر إليه محرزًا سلاحًا أبيض، وأنه التقط في طريقه لمحل الواقعة زجاجات فارغة، وما إن أبصر شقيقه للمجني عليه طعنه بالصدر، وحال قيام شقيق المجني عليه بالدفاع عنه، باغته بضربة برأسه أفقدته توازنه ثم فروا هاربين.