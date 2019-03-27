"بالونات الهيليوم" تسبب كارثة صحية في إسرائيل

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إسرائيل

غزة

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حارقة

قال موقع "واللا" العبري إن هناك الآلاف من الإسرائيليين في مستوطنات غلاف غزة يعالجون في مصحات نفسية، مشيرًا إلى أنه  خلال عام واحد فقط ذهب ما يقرب من 5000 مستوطن من منطقة غلاف غزة، المحيطة بقطاع غزة، إلى المصحات النفسية ومراكز العلاج والتأهيل النفسي، نصفهم من الأطفال.

وذكر الموقع العبري أنه منذ انطلاق بالونات الهيليوم المشتعلة والتي تحمل عبوات متفجرة، وكذلك الطائرات الورقية الحارقة، منذ عام تقريبا، وذهب حوالي 5000 مستوطن إلى مراكز العلاج والتأهيل النفسي، وبأن هذه البالونات والطائرات الورقية قد تسببت في ذلك.

ورصد الموقع الإلكتروني العبري أكثر من 4708 حالة من المستوطنين الإسرائيليين المقيمين في منطقة غلاف غزة، توجهوا إلى المصحات النفسية ومراكز العلاج والتأهيل النفسي، التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، للعلاج من الفزع وفوبيا إطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية، أو الرهاب النفسي منها.

وأوضح الموقع الإلكتروني العبري أن غالبية هؤلاء المستوطنين من مستوطنات أشكلون وحوف أشكلون وشعار هنيغيف وسيدوت نيغيف وسديروت، معظمهم من الأطفال، حيث يزيد عددهم عن 2489 من بين 4708 إجمالي المستوطنين الذي توجهوا للعلاج النفسي. 



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