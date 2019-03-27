«الصحفيين» تقرر الطعن على لائحة جزاءات الأعلى للإعلام

قال محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مصر تعيش حاليًا أسوأ فترة في تاريخ الصحافة، وذلك بسبب قرارات منع وحجب المواقع والصحف، إلى جانب التدخل في محتوى المادة المنشورة.

وأضاف خلال ندوة "الصحافة والأمن القومي"، والتي نظمها حزب المحافظين اليوم، أن لائحة الجزاءات التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مخالفة لمواد الدستور، والتي حظرت الرقابة على الصحافة والإعلام، إلا في حالتي الحرب والتعبئة العامة، وهو ما لم تتخذه اللائحة في الإعتبار، كما أن اللائحة تنص على وجود "لجان تفتيش" على الصحافة والإعلام.

وأكد "عبدالحفيظ" أن مجلس نقابة الصحفيين قرر بعد أول اجتماع، بالطعن على لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في القضاء الإداري، مشددًا على أنه تم التواصل مع المحامين الذين يعدوا حاليًا مذكرة الطعن، في انتظار قرار المجلس.

وأوضح أنه سيتم تنظيم مؤتمر للصحفيين في المؤسسات الصحفية، للحديث على اللائحة والأوضاع البائسة التي تعيشها الصحافة المصرية خلال الفترة الحالية.

وكان أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، لائحة جزاءات للمؤسسات الصحفية والإعلامية، ولاقت هذه اللائحة رفضًا واسعًا من النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى نقابة الإعلاميين.

وكان أعلن المجلس عن قراره رقم 20 لسنة 2019، بحجب موقع "المشهد"، وذلك بناءً على توصية أصدرتها لجنتي الرصد والشكاوى، وذلك في أول تطبيق للائحة.