ضبط مهندس يتعاون مع عصابة لسرقة شبكات المحمول

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تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط مهندس بإحدى شركات المحمول يقوم بالتعاون مع تشكيل عصابي لسرقة بطاريات تقوية شبكات المحمول.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شبين القناطر بقيام «زكريا. ا. ع»، سن 40 حاصل على ليسانس آداب، «كريم. ع. ك» 30 عام سائق، «حسن. ى. ع» 25 عامًا سائق، «إسلام. ا. س» 32 عاما صاحب محل بطاريات، بتكوينهم تشكيلاً عصابيًا فيما بينهم تخصص في الاستيلاء على بطاريات تقوية شبكات المحمول من مخازن الشركة وبيعها للتجار.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين من الأول حتى الثالث بأكمنة أعدت لذلك أثناء استقلالهم سيارتين محمل عليهما "265" بطارية مختصة بتقوية شبكات المحمول، كما تم ضبط المتهم الرابع وبحوزته "مبلغ مالي 60 ألف جنيه"، وبمواجهتهم بما أسفر عنه التحريات والضبط أقروا بصحتها.

وبمناقشة العميد يحيي راضي مدير المباحث الجنائية للمتهم الأول عن سبب وجود تلك الكمية من البطاريات حوزته، قرر أنه قام بإخراج البطاريات من مخازن إحدى شركات المحمول بمحافظة الجيزة بدعوى تغيير بطاريات شبكات المحمول طبقًا لتقرير الشركة بضرورة عرضها على المهندس مدير المشروعات بالشركة "م.ي" لتغييرها إلا أنه يقوم بالاستيلاء عليها وتصريفها لدى عميلهم "المتهم الرابع" مقابل مبلغ 800 جنيه ثمن كل بطارية، وقيام المتهم الرابع ببيعها داخل المحل خاصته بمبلغ مالي 1500 جنيه، وقيامه بالاستعانة بالمتهمين الثاني والثالث لنقل البطاريات المستولى عليها بسيارتهما المضبوطة، تم إخطار الشئون القانونية للشركة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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