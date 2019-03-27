«ماي»: مستعدة للتنحى لإنقاذ اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

27 مارس 2019 - 08:51 م

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، إنها مستعدة للتنحي إذا كان ذلك سيدفع البرلمان للموافقة على الخطة التي توصلت إليها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت خلال اجتماع مع أعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين: "نحن بحاجة للمضي بالاتفاق قدما وإتمام الخروج"، وفق بيان صدر عن مكتبها.

وتابعت قائلة: "مستعدة لترك منصبي، قبل الموعد الذي كنت أنوي فيه ذلك، حتى أفعل الصواب لبلدنا وحزبنا".

وبدأ مجلس العموم البريطاني، مساء الأربعاء، جلسة تصويت على خيارات بديلة لخطة ماي بشأن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بعد يومين من تصويت أعضاء المجلس لصالح تعديل يمنحهم دورًا أكبر في تحديد مسار خروج البلاد من الاتحاد.

وسبق أن أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تطرح خطتها المرفوضة مرتين على التصويت من جديد في البرلمان إلا إذا ضمنت نجاح خطتها في التصويت.

ووافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل موعد انسحاب بريطانيا حتى 22 مايو المقبل إذا دعم البرلمان البريطاني مشروع الاتفاق المتفق عليه بين الاتحاد ولندن الأسبوع الجاري.