"المركزى" يطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه

27 مارس 2019 - 08:10 م

أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح أذون خزانة، نيابة عن وزارة المالية، غدًا الخميس، بقيمة 18.5 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9 مليارات جنيه لأجل 182 يومًا، وقيمة الطرح الثاني نحو 9،500 مليار جنيه لأجل 364يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين (سندات- أذون خزانة)، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.