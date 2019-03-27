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وفد أمني مصري يصل إلى غزة

عرب وعالم

وفد أمني مصري
وفد أمني مصري

خالد الشرقاوي - متابعات

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الوفد المصري يغادر غزة إلى الضفة

وصل، اليوم الخميس، وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون "إيرز".

وأفاد مصدر أمني فلسطيني، لوكالة الأناضول، فضل عدم الكشف عن هويته، أن الوفد الأمني، وصل غزة لاستكمال مشاوراته مع قادة حركة حماس، والفصائل الفلسطينية، لبحث "التهدئة"، مع إسرائيل.

وتأتي تلك الزيارة بعد جولة تصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بين مساء الإثنين وفجر الثلاثاء، عقب إطلاق صاروخ من غزة، سقط شمال مدينة تل أبيب.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الجيش الإسرائيلي شنّ أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة من القطاع، استهدفت مواقع مختلفة؛ وأصابت عشرة أشخاص بجروح.

ومساء الاثنين، أعلنت "حماس" نجاح وساطة مصرية في وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه رصد صاروخا أُطلق من قطاع غزة، وسقط جنوبي إسرائيل، على الحدود بين الجانبين.

ومنذ عدة شهور، يجري الوفد المصري زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.


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