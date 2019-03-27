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ضبطها زوجها تخونه مع عشيقها على سريره.. ماذا فعل؟

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أرشيفية
أرشيفية

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بعد مرور 20 يومًا على واقعة اتهام سيدة بالزنا بعدما ضبطها زوجها مع عشيقها بمنطقة الشرابية، قضت محكمة جنح الشرابية، صباح اليوم، بحبس ربة منزل عامين بتهمة الزنا.

ما حدث داخل الشقة السكنية، "مسرح الجريمة"، كشف عنه المتهم أثناء مثوله أمام النيابة العامة، في وقت معاصر للواقعة، قائلا: "إنه صباح يوم الجريمة كان في عمله بأحد المصانع.. وأثناء ذلك شعر بإرهاق شديد وقرر العودة إلى منزله.. وعندما فتح باب شقته سمع أصوات داخل غرفة النوم.. وفتح الغرفة وشاهد صديقه يعاشر زوجته.. ما دفعه للاعتداء عليه بالضرب بماسورة حديدية".

وتابع: "أنا بعد ما قتلته حاولت أمسك مراتي علشان أخلص منها الخاينة، كان نفسي أقتلها هي كمان.. بس هي هربت واستغاثت بالجيران.. وتفاجأت بالشرطة والدنيا اتقلبت".

عقب الانتهاء من التحقيقات مع الزوج المنسوب إليه تهمة القتل العمد، مثلت المتهمة "الزوجة"، أمام النيابة العامة التي اعترفت بواقعة معاشرة صديقه المتهم "المجني عليه"، لعدم قدرة المتهم على ممارسة الجنس معها باستمرار وإشباع رغبتها، وأحيل الاثنان إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، عقب ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه، وتحريات المباحث حول الواقعة.

وصباح اليوم، قضت محكمة الجنح، بحبس المتهمة لمدة عامين، ومن المقرر ان تنظر جنايات القاهرة أوراق محاكمة "الزوج" المتهم بقتل العشيق أمام المحكمة خلال الأيام المقبلة.


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