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«أرامكو» تستحوذ على 70 بالمائة من «سابك»

عرب وعالم

أرامكو السعوديه
أرامكو السعوديه

خالد الشرقاوي - متابعات

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أوردت قناة "العربية" السعودية، الأربعاء، أن شركة أرامكو (أكبر شركة نفط في العالم)، استحوذت على 70 بالمائة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وذكرت "العربية"، أن أرامكو قامت بشراء الحصة من صندوق الاستثمارات العامة السعودية، بقيمة إجمالية 69.1 مليار دولار.

و"سابك"، هى أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط والرابعة عالميا، مملوكة (قبل الصفقة) من صندوق الاستثمارات العامة، بنسبة 70 بالمائة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، إن صفقة سابك تمثل "لحظة تاريخية وفرصة كبيرة للنمو"، وفق القناة.

وأعلنت أرامكو السعودية، في 28 يوليو الماضي أنها قامت بتقييم عدد من فرص الاستحواذ المحلية والعالمية، أكدت حينها أنها تشارك في مناقشات مبكرة مع صندوق الاستثمارات العامة، للحصول على حصة استراتيجية في "سابك".

وتهدف خطوة الاستحواذ، إلى تعزيز الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات، من قبل أرامكو من خلال الاستحواذ على حصة في "سابك".

كما تسعى أرامكو من خلال الصفقة، وفق "العربية"، إلى تعزيز قيمتها السوقية قبل طرحها العام الأولي المرتقب، وإلى تنويع استثماراتها في قطاعي التكرير والبتروكيماويات.

وكان من المرتقب طرح 5 بالمائة بحد أقصى من أرامكو في البورصة السعودية وأخرى عالمية في 2018، لكن تم تأجيل الطرح في أكثر من مناسبة، وهو الأمر الذي لم يتم حتى اليوم.


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