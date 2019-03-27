  • الأربعاء 27 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:48 م
بحث متقدم
الرئيس السوداني عمر البشير

بعد تهديدات باعتقاله.. البشير يوفد نائبه إلى قمة تونس

صوفيا

ردًا على ترامب.. أردوغان يتخذ قرارًا بشأن "كاتدرائية صوفيا"

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

عبد العال: السيسى لا ينوى البقاء 30 عامًا

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

بيان جديد من قائد الجيش الجزائري

الإسلاميون والخلافة

الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"

شاب يعتدى على إمام مسجد لعدم خشوعه في الصلاة

القبض على مهندس اعتدى على خطيب الجمعة على المنبر

ترامب

بعد القدس والجولان.. منطقة جديدة تدخل حيز "اعترافات ترامب"

صفاء الهاشم

صفاء الهاشم تعاود استفزاز المصريين

الجامعة العربية

الجامعة العربية: شرطان لعودة سوريا

طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور

"النور": لهذا نرفض مصطلح "مدنية الدولة"

عشرات القياديين فى الحزب الحاكم يؤيدون دعوة الجيش لعزل بوتفليقة

عرب وعالم

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجزائر
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجزائر

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

الجزائر.. الحزب الحاكم يؤيد مبادرة رئيس الأركان

#

الحزب الحاكم بالجزائر: ملتزمون بخطة بوتفليقة‎

#

المصرى يواجه «الجمارك» وديًا استعدادًا لطلائع الجيش

#

«زعيم الثغر» يبحث عن الثأر من الهلال السعودى

أعلن عشرات القياديين في حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) بالجزائر، الأربعاء، تأييدهم لمقترح قيادة أركان الجيش بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، كحل للأزمة التي تعيشها البلاد.

وجاء في بيان أصدره قرابة 100 عضو في اللجنة المركزية: "نعلن مساندتنا للاقتراح الذي جاء به الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، والقاضي بتفعيل المادة 102 من الدستور، كبداية شرعية ودستورية تمكننا من تأمين وطننا من كافة المخاطر المتربصة به".

والثلاثاء، دعا قايد صالح، إلى تطبيق مادة دستورية تنص على شغور منصب رئيس البلاد كحل "توافقي" يحفظ سيادة الدولة ويستجيب لمطالب الشعب.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، لمدة 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات جديدة.

وتلتزم قيادة الحزب الحاكم الصمت إلى غاية الآن بشأن موقفها من دعوة قائد الجيش في وقت قال القيادي في الحزب محمد قيساري، الثلاثاء، لوسائل إعلام محلية أنها "تنتظر موقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، وهو أيضا رئيس الحزب.

وفي وقت سابق الأربعاء، توالت بيانات دعم من الموالاة لخطوة قائد الجيش، أهمها لحزب رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى، وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تنظيم نقابي في البلاد) فيما اعتبرتها قوى معارضة خطوة غير كافية لتلبية مطالب الحراك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وفد أمني مصري يصل إلى غزة
» حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع مصاريف ابنه الدراسية
» ضبطها زوجها تخونه مع عشيقها على سريره.. ماذا فعل؟
» الديهي: مصر والإمارات يسيران معًا على نفس الطريق
» البغدادى محاصر إلكترونيًا
» الجزائر.. الحزب الحاكم يؤيد مبادرة رئيس الأركان
» الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان
» أمير قطر عن المقاطعة: أصبحنا أقوى من ذى قبل
» الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"
» مفاجأة.. "البشير" مطلوب القبض عليه في تونس
» الهند تعلن إسقاط قمر صناعي بصاروخ فضائي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز