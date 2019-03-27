جنحة ضد كاتب يمني لإساءته للدين والأزهر

27 مارس 2019 - 07:41 م

تقدم أحمد عبد السلام زكى المحامى وكيلاً عن أشرف ماضى، عضو نقابة الأشراف، بجنحة مباشرة أمام محكمة مدينة نصر ضد الكاتب اليمنى سام الغبارى، صاحب إحدى دور النشر، لاتهامه بازدراء الدين الإسلامى، بعد طرحه كتابا مسيئا بمعرض الكتاب.

تم تحديد جلسة 30 مارس من عام 2019 لنظر الدعوى أمام محكمة جنح مدينة نصر.

وقال مقيم الدعوى: إن شرطة المصنفات صادرت الكتاب المسيء أثناء تداوله في معرض القاهرة الدولي للكتاب وأن الكتاب كان يحرض على الأزهر وعلى هدم منطقة الحسين، وأن المؤلف تعمد ضرب السياحة الدينية فى مصر، وتعمد الكذب والتضليل وبث الفتن الطائفية.