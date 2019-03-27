» البغدادى محاصر إلكترونيًا

27 مارس 2019 - 07:34 م

دائمًا ما تتسم حياة قادة الجماعات المسلحة بالكثير من الغموض، ويرجع هذا إلى شعورهم الدائم بالخطر، نظرًا للمطاردات التى يتعرضون لها من قِبل الأجهزة الأمنية، غير أن تنظيم "داعش" الذى ينشط فى سوريا والعراق، الأكثر غموضًا نظرًا لاستهداف أكبر الأنظمة الأمنية فى العالم له.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس، إن زعيم "داعش" الإرهابي، أبوبكر البغدادي، يتفادى الأجهزة الإلكترونية الحديثة حتى لا ينكشف موقع اختبائه، حتى إنه يفضل نقل رسائله عن طريق أشخاص.

وصرح الخبير العراقي الأمني سعيد الجياشي للصحيفة، بأن البغدادي لا يستخدم هاتفا محمولا ولا حاسوبا، ويلجأ حصريا إلى بعض الأشخاص لإبلاغهم الأوامر والتعليمات، وهذا الأمر يجعل اصطياده أمرا معقدا.

وتسبب حذر البغدادي من التكنولوجيا، في عدم متابعة عمليات التنظيم الإرهابي بشكل يومي، لأنه غير قادر على الاتصال بشكل دائم، وبالتالي، فإن اعتقاله أو مقتله، لن يؤديا إلى تحول كبير.

ويرى الجنرال في الجيش الأمريكي جوزيف فوتيل، أنه لا ينبغي إعطاء أبوبكر البغدادي اهتماما كبيرا، فبدلا من التركيز على الأفراد، يجب استهداف المنظومة بكاملها.

وكان قيادي في وحدات حماية الشعب الكردية، قد صرح الأحد الماضي، بأن قواته لم تعثر على زعيم تنظيم "داعش" وقيادات التنظيم في بلدة الباغوز بعد تحريرها من قبضة الإرهابيين.

وصرح المتحدث باسم الوحدات الكردية نوري محمود، أن "قوات سوريا الديمقراطية ، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري حررت بلدة الباغوز، وأعلنت نهاية تنظيم داعش"، مشيرا إلى أنه "لم يتم العثور على زعيم التنظيم الإرهابي وقياداته في البلدة"، وفقا لموقع "بوك ميديا".