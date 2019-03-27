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ضبط أفراد عصابة دولية بحوزتهم أقراص مخدرة

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واصلت الأجهزة الأمنية الضربات الأمنية الناجحة في مجال مكافحة تجارة المواد والعقاقير المخدرة، حيث تمكنت من ضبط 5 أشخاص من بينهم اثنان يحملان جنسية إحدى الدول الأفريقية كونوا تشكيلاً عصابيًا تخصص فى جلب وتهريب والاتجار بالأدوية والعقاقير المخدرة من إحدى الدول المجاورة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية الهادفة إلى المكافحة الفاعلة لمجابهة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، والتى تستهدف فى أحد محاورها إحباط محاولات جلب وتهريب والإتجار بالأدوية المخدرة والمهربة من الخارج بدون تصريح تحقيقًا للردع العام.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى ضبطت تشكيلاً عصابياً ضم 5 أشخاص بينهم اثنين يحملان جنسية إحدى الدول الأفريقية، تمكنوا من تهريب شحنات كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمدرجة بجداول المخدرات، وكذا الأدوية المهربة بدون تصريح من إحدى الدول الأفريقية المجاورة، وترويجها على عملائهم بداخل البلاد، وتم رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى.


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